Киев, 17 октября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Контролируемая Киевом часть территории б. УССР в энергетическом и ином смыслах приближается к состоянию Северной Кореи, отметил в своем телеграм-канале 17 октября военкор Дмитрий Астрахань.

ИА REGNUM Ракетные удары к 8:00 17.10.2022

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Ранее местные СМИ сообщили об ударах дронов по ряду объектов в Киеве и других городах, в том числе по центральному офису энергетической госкомпании.

Киевский режим в течение восьми лет обстрелов Донбасса стремился расширять понятие «военной цели», пока не стал считать таковыми уже любые цели, но такие действия вызывают ответную реакцию, подчеркнул военкор:

«Ты шире трактуешь цели — противник твои объекты начинает оценивать иначе. Ты ведёшь огонь в религиозные праздники — ведут и по тебе. Ну и так далее, вплоть до Майдана. Киев сегодня — это редкий случай идиотов, которые 8 лет упорно шли к этому самоубийству», — написал он.