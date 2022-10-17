Кемерово, 17 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Кемеровской области школьники и студенты пишут письма участникам спецоперации. Образцов и правил нет, каждый решает сам, что будет в его послании и каким оно будет, сообщили в правительстве региона.

Правительство Кузбасса Письмо солдату из Кемерова

А воспитанники детского дома «Надежда» из села Верх-Тайменка и вовсе сделали для бойцов куклы-обереги «Ангел счастья».

«Крайне важно, что наши ребята своими письмами поддерживают солдат, мобилизованных для участия в спецоперации, — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева. — Эти искренние письма несут в себе заряды добра, тепла и уважения к защитникам Родины».

Все письма централизованно доставят в Дом Российской Армии имени М. В. Фрунзе в Москве, а оттуда Министерство обороны России распределит их по местам дислокации войск.

Напомним, что всероссийская акция «Письмо солдату» стартовала 1 марта 2022 года. Российским военнослужащим доставлено уже почти 250 тысяч детских писем и рисунков.