Волгоград, , 11:11 — REGNUM Ссора на дороге в Волгограде между двумя водителями привела к угону автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Найденное оружие https://34.мвд. рф/

В полицию с заявлением обратился местный житель. С его слов ночью 15 октября в Центральном районе он на своём BMW попал в ДТП с Daewoo Nexia. Между водителями произошёл словесный конфликт, мужчина стал угрожать ему предметом, схожим на пистолет, а после чего пересел в его BMW и ​скрылся.​

Иномарку обнаружили спустя некоторое время на проспекте Университетском — угонщик не справился с управлением, наехал на световую опору и погиб на месте. Его личность установлена — это 21-летний житель Астраханской области. В салоне BMW обнаружен предмет, похожий на пистолет.​

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.​