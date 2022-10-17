Москва, 17 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Визит в Таджикистан совершит 17 октября генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Он встретится с руководством республики, сообщает пресс-служба организации.

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась поздравляет всех участников с успешным окончанием учений

Станислав Зась направляется с визитом в Республику Таджикистан, где проведёт встречи с высшим политическим и военным руководством страны, уточнил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Во время своего визита в Таджикистан Зась примет участие в конференции о сотрудничестве в области безопасности границ и управления в целях противодействия терроризму. Она пройдёт 18–19 октября в Душанбе. В числе организаторов конференции Управление ООН по борьбе с терроризмом, правительство Таджикистана, региональный центр превентивной дипломатии.

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