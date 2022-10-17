Пенза, 17 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Пензенская область вошла в число 43 регионов РФ с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании на расселение граждан из аварийного жилья. До конца 2022 года на эти цели в региональный бюджет поступят более 266 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

Это коснется расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Всего по программе расселения аварийного жилья регионы дополнительно получат из федерального бюджета 24 млрд рублей. Пензенской области выделяется более 266,3 млн рублей.

В рамках новой программы в 2022–2023 годах регионы РФ получат 45 млрд рублей, это позволит переселить около 50 тыс. человек с почти 1 млн кв. метров.

Напомним, на территории Пензенской области до 1 сентября 2025 года расселят 4,37 тыс. человек из 142 многоквартирных домов, признанных аварийными с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

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