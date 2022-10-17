Москва, , 11:10 — REGNUM Защитник московского «Спартака» Мацей Рыбус заявил, что его карьера в сборной Польши завершена. Об этом 17 октября сообщает «РБ Спорт».

Мацей Рыбус (сс) Елена Рыбакова / soccer.ru

«Можно ли сказать, что моя карьера в сборной Польши завершена? Да. Мне кажется, что да», — сказал Рыбус.

Напомним, Рыбус играл за сборную Польши с 2009 года. На счету 33-летнего футболиста 66 матчей и два забитых мяча.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Польский футбольный союз (PZPN) объявил, что Рыбус не будет вызван в сборную Польши и не сыграет на чемпионате мира из‑за того, что он остался в России и подписал контракт с московским «Спартаком».

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