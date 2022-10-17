Москва, 17 октября 2022, 11:07 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.
«Я считаю, что за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних уголовная должна быть ответственность», — сказал Миронов в ходе парламентских слушаний.
Он выступил за создание межфракционной рабочей группы по разработке всеобъемлющего законопроекта.
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