Черкесск, , 11:06 — REGNUM В Карачаево-Черкесии готовы принять 500 вынужденных переселенцев из Херсонской области. Для них открыты пункты временного размещения в курортных районах республики, сообщил 17 октября глава региона Рашид Темрезов.

Беженцы Официальный портал Правительства Ростовской области

«Регионы России готовятся принимать для временного размещения жителей Херсона и других территорий. Карачаево-Черкесия не остается в стороне. Мы подготовили дополнительные пункты временного размещения граждан, где мы сможем создать достойные условия проживания для 500 человек», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что размещать вынужденных переселенцев из присоединившихся к России новых субъектов РФ планируют в гостиницах Домбая и Теберды. При организации работы пунктов временного размещения учитывают близость их к школам и детским садам, медучреждениям.