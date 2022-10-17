Черкесск, 17 октября 2022, 11:06 — REGNUM В Карачаево-Черкесии готовы принять 500 вынужденных переселенцев из Херсонской области. Для них открыты пункты временного размещения в курортных районах республики, сообщил 17 октября глава региона Рашид Темрезов.
Он отметил, что размещать вынужденных переселенцев из присоединившихся к России новых субъектов РФ планируют в гостиницах Домбая и Теберды. При организации работы пунктов временного размещения учитывают близость их к школам и детским садам, медучреждениям.