Тюмень, , 11:05 — REGNUM Тюменский государственный университет и Тюменский индустриальный университет вошли в рейтинг мировых университетов Times Higher Education 2023. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменский индустриальный университет Фото с официального сайта ТИУ — www.tyuiu.ru

Впервые в 2022 году в рейтинг попал Тюменский индустриальный университет, который среди российских вузов занял 42 место, в мире — 1501. Тюменский государственный университет в международном рейтинге разделил данное место с ТИУ.

Отмечается, что мировой рейтинг университетов Times Higher Education считается одним из авторитетных. В 2022 году в него было отобрано 1799 лучших университетов из 104 стран мира, включая 76 российских вузов.