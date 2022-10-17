Оренбург, , 11:03 — REGNUM В Оренбурге утром 17 октября пришлось эвакуировать колледж Оренбургского государственного университета. Причиной стала поступившая угроза теракта, сообщают СМИ.

Эвакуация Megalesius

Анонимные письма поступили на электронную почту образовательного учреждения. Студентов и персонал эвакуировали. Учебные процесс прервали, учеников отпустили домой. Правоохранители проводят проверку в здании.

Напомним, это не первый случай эвакуации образовательных учреждений из-за анонимных угроз теракта. С 11 октября ОГУ переводили на дистанционное обучение, в том числе из-за участившихся сообщений о минировании.

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