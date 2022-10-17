Санкт-Петербург, 17 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Уровень воды в акватории Санкт-Петербурга из-за сильного ветра поднялся больше, чем на 1 метр, сообщается 17 октября на сайте комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений.

Дарья Драй ИА REGNUM Нева вышла из берегов

Ранее ИА REGNUM информировало, что из-за североатлантического циклона, который принес в Петербург сильный ветер с порывами до 23 м/c, в городе объявлен «желтый» уровень опасности. Затворы КЗС закрыты из-за угрозы наводнения.

По данным на 11:00 мск, уровень воды на гидрологическом посту у Горного университета, превысил отметку в 1 метр, составив 104 см, и продолжает увеличиваться, на посту С-1 вода достигла отметки 125 см, а на С-2 — 129 см.

Как уточнил главный синоптик города на Неве Александр Колесов, к середине дня уровень воды поднимется до отметки 140 см.

«Опасный уровень в Петербурге — 210 см, наводнением считается 161 см. Сегодня трудно что сказать, так как КЗС закрыто», — добавил ИА REGNUM синоптик. Он также уточнил, что после прохождения холодного атмосферного фронта похолодает и дневной температуры выше +8…+10 градусов уже не будет.