Нижний Новгород, 17 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области есть среди погибших при стрельбе на полигоне в Белгородской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале нижегородский губернатор Глеб Никитин.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ», — уточнил Никитин.

Глава области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Также губернатор заверил, что семьи получат всю возможную помощь и поддержку.

«Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту теракта на полигоне в Белгородской области, в результате которого погибли 11 человек, возбудили российские следователи. 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

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