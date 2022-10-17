Стокгольм, , 11:09 — REGNUM Что ж, похоже всем стало понятно, что 17 октября новым премьер-министром Швеции станет Ульф Кристерссон. Но что насчет министерских постов? На этот вопрос постарались ответить журналисты телеканала SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Самым очевидным сценарием признается тот, при котором Ульф Кристерссон становится премьер-министром страны, Элизабет Свантессон министром финансов, а Йохан Персон министром образования.

Большая часть спекуляций сосредоточена вокруг вэлфера. Признается, что пост министра социальных дел Швеции достанется Христианских демократами. Отмечается, что его даже может занять сама лидер партии Эбба Буш.

В равной мере очевидным является и то, что такие посты как министр обороны Швеции и министр иностранных дел достанутся Умеренным, лидер которых Кристерссон, собственно, и формирует правительство.

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