Кишинёв, 17 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Уголовное дело о закупках молдавской компанией Energocom у Киева электричества по завышенным ценам в спешке передано в суд, чтобы отвлечь население. Об этом 17 октября заявил журналистам экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Власть хочет отвлечь внимание населения от цен, тарифов, плачевной ситуации в стране. Поэтому моё дело было передано в Высшую судебную палату именно сейчас», — сказал политик.

Другой причиной спешки Додон считает, стремление прокуроров, которые вели дело, сдать дело в суд до истечения мандатов в надежде на их продление. Экс-президент отметил, что надежды не оправдались, а правящая партия «Действие и солидарность» «поматросила и бросила» прокуроров.

«Все судьи и прокуроры, которые сейчас пытаются играть на руку действующему руководству страны, должны понимать, что их ждёт та же участь», — добавил Додон.

Он также заявил, что считает дело «политическим заказом», а власти страны якобы давят на суд.

Напомним, Додон в 2008 году был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. Его обвиняют в содействии растрате государственных средств при покупке компанией Energocom электроэнергии по завышенным ценам.