Стокгольм, , 11:08 — REGNUM 17 октября ведущие печатные издания Швеции опубликовали редакционные статьи, которые имеют прямое отношение к смене власти в стране, экономике, а также к политике ближайших месяцев и лет. Редакция ИА REGNUM приводит содержание некоторых из них.

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Так, крупнейшая либеральная газета DN пишет о приближающемся финансовом кризисе. Журналисты предупреждают, что он ближе, чем думается. По совету, новое правительство Швеции должно очень серьезно отнестись к экономическим рискам, с которыми сталкивается Швеция. Среди прочего девелоперы вынуждены продавать часть своих активов, потому что они не могут погасить свои долги.

«Цены падают, а кризис усиливается», — говорится на страницах изданиях, где отмечается, что новый министр финансового рынка должен заняться непосредственно рынком недвижимости, чтобы попытаться остановить финансовый кризис.

В свою очередь редакция крупнейшей левой газеты Aftonbladet считает, что будущий премьер Швеции Ульф Кристерссон наивен и что он «совершенно неверно оценил свое прошлое в правительстве». Поэтому, говорится в коленке, новому главе кабмина придется попотеть, чтобы решить насущные проблемы, которые выходят далеко за рамки межпартийной борьбы.

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