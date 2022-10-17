Нью-Йорк, США, 17 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В 2023 году ожидается сокращение экономики еврозоны, несущей на себе тяжесть растущих цен на энергоносители и риск дефицита, а сильнее всего пострадает Германия. Такие прогнозы опубликовало агентство Bloomberg 17 октября.

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В 2023 году объем производства в еврозоне снизится на 0,1%, по мнению опрошенных Bloomberg экономистов. Германия, ее крупнейшая экономика, сократится на 0,5%, в то время как во Франции, Италии и Испании возможен рост.

Сильная зависимость Германии от российского природного газа поставила ее в опасное положение. В условиях скачка цен на энергоносители и все более широкий ассортимент товаров потребители сталкиваются со стремительным подорожанием стоимости жизни, тогда как деловые круги настроены пессимистично.

Вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндос заявил, что существует вероятность «технической рецессии» на фоне повышенной инфляции.

«Немецкая экономика будет сокращаться по крайней мере три квартала подряд до весны 2023 года, — считает главный экономист исследовательского института Handelsblatt Деннис Хухцермайер. — Но это будет нетипичная рецессия». По его словам, спрос на рабочую силу останется высоким, а у производителей пока еще есть большой запас заказов, работа над которыми продолжится.

Экономисты пересмотрели в сторону повышения свои прогнозы по росту цен в следующем году. Инфляция в еврозоне, по их ожиданиям, составит в среднем 5,5% по сравнению с 5% в предыдущем опросе. Наибольший пересмотр в сторону повышения среди крупнейших экономик еврозоны пришелся на Германию.

Как ожидается, ЕЦБ будет повышать процентные ставки, при этом в первом квартале 2023 года ставка по депозитам достигнет пика в 2,5%. Первое снижение ставки прогнозируется во втором квартале 2024 года.