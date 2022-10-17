Стокгольм, , 11:01 — REGNUM Политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн считает, что вопрос с избиранием Ульфа Кристерссона на пост премьер-министра Швеции уже решен. Однако самым слабым звеном сейчас, похоже, являются Либералы, отмечает она.

Ульф Кристерссон Frankie Fouganthin

Напомним, в 2019 году Либералы заключили Январское соглашение, гарантировав приход к власти в Швеции левых сил. Однако за примерно год до выборов в Швеции партия вышла из соглашения и переметнулась в правый лагерь к Умеренным.

В свою очередь политический обозреватель телеканала TV4 Анн Тиберг считает, что Либералы в эти прошедшие выходные столкнулись с «кризисом идентичности». Однако даже Тиберг, также как и Мармортшейн, считает, что на провокацию со стороны отдельной части Либералов при голосовании рассчитывать не стоит — все проголосуют вместе с линией партии.

Напомним, что риксдаг изберет нового премьер-министра Швеции 17 октября в 12:00 по московскому времени.

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