Москва, , 10:58 — REGNUM Доля бракованных компонентов в поставках из КНР комплектующих для электроники достигла 40%. Об этом 17 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Чип Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным неназванного собеседника издания, с начала спецоперации России на территории бывш. УССР и введения антироссийских санкций доля бракованных электронных компонентов в поставках из Китая выросла с 2% до 40%.

Источник пояснил, что с введением санкций продукцию приходится покупать у неавторизованных поставщиков, которые не несут ответственность за качество товара. В итоге изменения в логистике влияют на конечную стоимость российского оборудования, следует из материала.