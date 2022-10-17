Москва, , 10:59 — REGNUM Авиабилеты на перелеты из России за границу стали дешевле в 4–10 раз в зависимости от направления в сравнении с концом сентября 2022 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«26 сентября самое доступное по цене предложение авиабилетов из Москвы в Ереван оценивалось в 380 тысяч за человека в одну сторону. Билеты на 26 октября по этому направлению сейчас стоят от 13 тысяч рублей за человека в одну сторону на прямой рейс и от 12 тысяч за билет из Москвы со стыковкой в Сочи», — сказано в сообщении. Помимо этого, наблюдается снижение цен на рейсы в Дубай (ОАЭ) — 34,7 тыс. рублей вместо 173 тыс. рублей.

Напомним, после сообщения о частичной мобилизации в России авиабилеты подорожали в 15 раз. В общем спрос увеличился на 35% за несколько часов после обращения президента Владимира Путина.

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