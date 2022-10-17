* Талибы — запрещённая в России организация

Джелалабад, Афганистан, , 10:55 — REGNUM Местные источники сообщают о гибели школьника в результате стрельбы, открытой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в шестом районе города Джелалабад, административного центра провинции Нангархар. Об этом пишет газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Собеседник издания на условиях анонимности сообщил, что школьник по имени Али Хан использовал смартфон в рикше, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановили его на контрольно-пропускном пункте.

Согласно источнику, Али Хан был застрелен, когда отказался отдать свой телефон радикалам. Хан был учеником 12-го класса.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре пока ничего не заявили по этому поводу.