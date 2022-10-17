Москва, 17 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Запад вошел в тупик экономического и социального кризиса на фоне заботы только об интересах «золотого миллиарда», считает сенатор Андрей Климов.

Council. gov.ru Сенатор Андрей Климов

«Запад вошёл в тупик экономического и социального кризиса на фоне заботы только об интересах «золотого миллиарда», — отметил Климов в телеграм-канале.

И сколько бы ни пытались мастера провашингтонского PR толковать это в парадигме состязаний «демократии» и «автократии», замалчивать происходящее, искажать реальность — факты вещь упрямая, у лжи короткие ноги, а сила в правде, убежден сенатор.

Шесть стран ЕС в июне восстановили показатели торговли с РФ до уровня февраля 2022 — Болгария, Хорватия, Эстония, Кипр, Люксембург и Словения одновременно нарастили импорт из России и экспорт в неё по сравнению с началом 2022.

Кроме того, как пишет издание The Washington Post, в умах лидеров и населения стран Запада все чаще находят отклик идеи президента России Владимира Путина.