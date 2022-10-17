Пенза, , 10:59 — REGNUM С 17 октября в течение десяти дней в школах Пензенской области пройдут дополнительные проверки качества горячего питания. Соответствующее поручение губернатор Олег Мельниченко дал министру образования Пензенской области Алексею Комарову.

Школьная столовая Николай Хижняк © ИА REGNUM

Глава региона подчеркнул, что к проверкам следует привлечь родителей, представителей общественности и учесть их критические замечания, пожелания.

«В случаях подтверждения нарушений материалы необходимо передавать в правоохранительные органы. Надо наводить порядок. Все руководители учреждений образования должны понимать, что они «головой отвечают» за организацию качественного питания для детей», — добавил Мельниченко.

Горячее питание организовано во всех общеобразовательных организациях Пензенской области. В 2022—2023 учебном году столовые посещают 129 305 школьников, это 97,5% от общего числа учеников.

Ранее ИА REGNUM передавало, на территории Пензенской области действуют 482 общеобразовательных учреждения, во всех налажено горячее питание. За прошлый учебный год сотрудники управления Роспотребнадзора проверили 153 учебных заведения и 11 организаторов питания.

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