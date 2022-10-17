Москва, 17 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Красная луна в Москве взошла из-за увеличения влажности воздуха в центре европейской части России с приближением теплого атмосферного фронта, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Кровавая луна

По ее словам, в Москве приближается теплый атмосферный фронт, и «поэтому воздух довольно насыщен влагой, и во влажном воздухе преобладают красные участки спектра».

«Поэтому она такого необычного цвета была. Когда у нас сухой воздух в антициклоне, то у нас луна жёлтая. Когда луна всходит во влажном воздухе, то лунный свет приобретает красноватый оттенок», — цитирует ее РИА Новости.

Это связано с увеличением влажности воздуха в центре европейской России с приближением теплого атмосферного фронта, заключила она.