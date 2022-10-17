Москва, 17 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Телеканал «ТВ-3» опубликовал список участников будущего «мистического» телешоу «Наследники и самозванцы». Телекомпания разместила пост 17 октября в своём телеграм-канале.

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Как отмечают авторы передачи, 18 звёзд шоу-бизнеса будут бороться за награду в размере 5 млн рублей. Пока «ТВ-3» назвал имена только трёх участников: в шоу появятся рэпер DAVA (Давид Манукян), исполнительница и ведущая Айза (Айза-Лилуна Хамзатовна Ай) и «православный блогер» Серафим Сашлиев.

«Впереди нас ждет раскрытие еще 15 игроков… Следите за нашими постами», — написал администрация канала.

Для справки: в качестве ведущей «Наследников и самозванцев» станет Ляйсан Утяшева, съёмки первого сезона передачи начались в сентябре 2022 года. Пока «ТВ-3» не сообщил точную дату премьеры шоу.