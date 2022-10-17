Нижний Тагил, Свердловская область, 17 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области местный житель пытался продать девять медалей. При передачи государственных наград его задержали, сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Девять государственных наград мужчина оценил в 2 тыс. рублей. Объявление он разместил на одной из интернет-площадок. Спустя некоторое время он встретился с покупателем на вокзале в Верх-Нейвинске и передал тому награды. В это время продавца задержали правоохранители.

В ходе допроса мужчина пояснил, что медали он нашёл на своём участке. Продать награды он решил из-за финансовых трудностей.

Экспертиза установила, что все девять медалей являются подлинными. Среди них оказались медали «Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» и «60 лет Вооружённых сил СССР». Награды изъяли. Против мужчины возбудили уголовное дело.