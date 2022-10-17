Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:50 — REGNUM В популярности идей президента России Владимира Путина на Западе нет ничего удивительного. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть в обществе мощный запрос на консервативные и традиционные ценности, в том числе и семейного плана. На Западе, где насаждается трансгуманизм и ЛГБТ, они дискредитируются. Происходит там, как и везде в мире, измельчание качества культуры. Деградируют и политические деятели. А у людей потребность к чему-то настоящему, серьёзному. Более того, есть всегда актуальный запрос на борца за новый мир и светлое будущее. В таком борце люди видят настоящего героя, мужика. Это такой в том числе и секс-символ. Недаром лидеры большой семерки этим летом пытались обыгрывать известное изображение Владимира Путина с обнажённым торсом на коне, — отметил Полухин. — Мир меняется для Запада в худшую сторону, наступает глобальный кризис, в котором обвиняют Россию, идёт критика Владимира Путина в официальных СМИ. Но всё это порождает обратный эффект. Люди начинают потихоньку осознавать, что только Владимир Путин и Россия открывают доступ к фундаментальным традиционным ценностям и даже материальным благам (дешевая энергетика), что без Владимира Путина в мире не будет порядка и благополучия. Здесь Путин раскрывается и как носитель вселенской Правды и справедливости, податель благ. А это уже уровень сакрального. Всё это хорошая основа для того, чтобы Россия смогла успешно донести своё слово до людей во всем мире. Иначе мир лучше точно не станет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что издание The Washington Post 17 октября сообщило, что среди населения стран Запада постепенно набирают популярность идеи, высказанные президентом России Владимиром Путиным. По данным издания, речь главы России, произнесенная им в конце сентября 2022 года, содержит идеи, очень привлекательные для многих в США и странах Европы.

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