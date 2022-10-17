17 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение мэра Киева Виталия Кличко о том, что по центральной части возглавляемого им города утром 17 октября были нанесены удары дронами-камикадзе «Герань-2».

Мирослава Романенко, , 14:35 — REGNUM По центральной части города Киева утром 17 октября были нанесены удары дронами-камикадзе «Герань-2», сообщил в своем телеграм-канале глава города Виталий Кличко, опубликовав фотографию, на которой изображены обломки дрона.

«Окоп» для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кличко отметил, что по центральной части возглавляемого им города было нанесено четыре удара.

Сообщение об ударах по Киеву обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли нанесенные по Киеву удары в качестве ответа за Донбасс, Херсонскую, Белгородскую, Курскую области, обстреливаемые киевским террористическим режимом.

«Их никогда история не научит, что хорошо смеется тот, кто смеется последним… Мало им моста», — отреагировала Ирина.

«За Белгород спасибо», — добавила Ирина.

«Молодцы ребята из иранского кружка авиамоделирования», — с сарказмом добавил Vladimir.

«Над Белгородом же вчера стебались. А теперь что, не смешно уже?» — задалась вопросом Наталья.

«К сожалению, они понимают только силу, договориться с ними нельзя», — отметила Марина.

Герань-2 The Strategic Communications Directorate of the Ukrainian Armed Forces

«Примечательно, что народ спокойно снимает прилёты, спокойно на машинах ездят, свет в окнах. В бомбоубежище не торопятся. Поняли, что по жилым домам наши не бьют?» — заметил О.

«Работайте, братья — за Донбасс, Белгород, Курск, за Россию! Мы победим!» — написала Римма.

«За детей Донецка и Луганска», — отреагировала Нина S.

«Восемь лет выпрашивали. Не обляпайтесь», — с сарказмом добавила Елена.

«Теперь каждый Славик на фронте должен понимать. Стрельнул по российскому Херсону — бабушка в Житомире будет без света. Стрельнул по российскому Донецку — жена во Львове будет без воды. Стрельнул по российскому Белгороду — дети в Киеве будут без тепла. Если Славик хочет этого избежать, Славик должен прекратить стрелять по российским городам, должен сложить оружие и сдаться в плен. P.S. Славик — это собирательный образ всех, кто на фронте кричит бандеровский лозунг…» — комментирует Юрий П.

«С добрым утром всем, кто там фоткался с маркой моста», — написал GTR, указывая на то, что, когда произошел теракт на Крымском мосту, киевляне радостно фотографировались на фоне макета почтовой марки, на которой изображен взорванный Крымский мост.

«За Донбасс и наших ребят! Посидите теперь вы, бандеровцы, в подвалах!» — написала Алена.

«Страна-суицидник. Говорят же, не надо трогать наши земли, нет же — долбят по Курску (Курской области. — М. Р.), Белгороду и т.п. Нравится им нарываться, уничтожая самих себя. Мало ещё, надо бы побольше. Пусть почувствуют, каково тем, кого [эти] мрази бомбят. [Жители б. УССР], терпите, это ваше правительство не понимает слов. Теперь никто сюсюкаться с вами не будет», — подытожила Лариса.