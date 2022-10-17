Париж, , 10:48 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о продлении скидки в размере 30 центов за литр топлива на заправочных станциях до середины ноября, заверив, что компания Total также продлит скидку в размере 20 центов, передает BFM TV.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

«Мы собираемся продлить эту скидку на топливо до середины ноября, и сегодня днем ​​у меня был генеральный директор Total, который также продлит свою скидку», — заявила премьер-министр Франции.

Скидка, финансируемая государством, должна была снизиться до 10 центов с 1 ноября.

Элизабет Борн попросила бастующих сотрудников TotalEnergies «соблюдать соглашение большинства и не блокировать страну».

Ранее Габриэль Атталь, министр государственных счетов, заявил, что «неприемлемо продолжение забастовки, даже несмотря на то, что было обнаружено большинство соглашений о переоценке заработной платы».