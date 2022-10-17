Барселона, Испания, , 10:48 — REGNUM Поддерживаемый всей своей командой, включая главу Женералитата Пере Арагонеса и большую часть нынешнего руководства партии, глава «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya) Ориол Жункерас выдвинул свою кандидатуру на продолжение руководства партией. Об этом пишет агентство EFE.

Лидер партии «Левые республиканцы Каталонии» Ориол Жункерас © Generalitat de Catalunya

В преддверии XXIX национального съезда партии Жункерас представил свою кандидатуру для продолжения работы во главе партии.

Как заявил сам Жункерас, его целью как лидера республиканцев является «строительство независимой республики на службе процветания и справедливости для всех».