Кишинёв, , 10:48 — REGNUM Сторонники партии «Шор» 17 октября вышли на акцию протеста в Кишинёве возле администрации президента. Трансляцию ведёт пресс-служба партии.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор partidulsor. md

Отмечается, что протестующие вышли на акцию во время визита в страну президента Грузии Саломе Зурабишвили. Они возмущены тем, что накануне был разгромлен их палаточный городок.

«Такого беззакония наша дорогая Республика Молдова еще никогда не слышала и не видела. Дорогая, потому что она обходится каждому из нас дорого. Дорожают коммунальные платежи, к сожалению, дешевеет отношение власти к народу. Друзья, должно быть всё наоборот», — заявил на митинге один из организаторов протестов, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.

По его мнению, власть дискредитировала себя таким отношением к народу.

Напомним, оппозиция в Молдавии требует отставки президента страны Майи Санду и правительства республики.

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