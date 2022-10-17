Владивосток, 17 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Приморские спасатели для работы получили новые современные квадрокоптеры. Устройства оснащены тепловизорами, лазерными дальномерами и громкоговорителями. Все это необходимо, чтобы получать корректные данные при оценке ЧС и оперативно реагировать, сообщили в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM Квадрокоптер

Читайте также: На Ямале спасатели и полицейские разыскивают матроса теплохода

Технику используют для поиска людей, осмотров пожара, более точной оценки обстановки в пожароопасный и паводковый периоды.

«Не за горами зима, на лёд начнут выходить люди. С новым оборудованием спасатели смогут оповестить любителей зимней рыбалки об опасности ледового покрытия. Также теперь становится доступен поиск пропавших в ночное время», — пояснили специалисты.

Всего у пожарных и спасателей Приморья есть 27 квадрокоптеров. Благодаря дронам удалось быстрее ликвидировать последствия минувших тайфунов, обследуя с воздуха русла рек на предмет заторов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале выясняются обстоятельства исчезновения матроса теплохода.