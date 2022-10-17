Москва, 17 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Динамическое ценообразование, которое Европейская комиссия хочет применить в качестве нового стандарта для определения стоимости газа, означает что компании, которые вовсю спекулируют сейчас на спотовом рынке газа в Европе, смогут получить еще большую прибыль, уверен первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

duma.gov.ru Валерий Селезнев

Как сообщало ИА REGNUM ранее, временный механизм, разработанный Европейской комиссией, будет устанавливать динамическое ценовое ограничение для транзакций в виртуальном хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, основной индекс которого является ориентиром для цен всего газа, продаваемого на континенте.

«Когда за экономику берутся политики, не представляющие даже значение модных экономических терминов, не говоря уже о механизмах их действия, результат будет только один, хаос и еще большая волатильность. Динамическое ценообразование, которое Еврокомиссия хочет применить как новый стандарт для определения стоимости газа, означает что компании, которые вовсю спекулируют сейчас на спотовом рынке газа в Европе, смогут получить еще большую, максимально возможную прибыль за счет того, что электронная система определения спроса на газ не позволит пропустить ни одного фактора, влияющего на цену. И в условиях стабильного превышения спроса над предложением, цена будет стремиться только вверх», — отметил Селезнев в своем телеграм-канале.

Депутат пояснил ситуацию на примере отрасли пассажирских перевозок, где динамическое ценообразование работает уже давно.

«Например, в пятницу вечером в большом городе цена на такси будет всегда выше обычной. Или билет на самолёт, либо поезд, в направлении популярного курорта будет стоить всегда дороже по мере приближения пика сезона. Таким образом, применив систему динамического ценообразования на газ, ЕК хочет, очевидно, обезопасить газовых спекулянтов от новостей, на фоне которых рынок может временно снижаться, так как можно будет автоматически вбрасывать в систему сколь угодно много и быстро тех смыслов, которые мгновенно вернут цены на нужный уровень. Самое приятное в такой системе, что не нужно отвечать за последствия роста цен, все можно свалить на саму систему», — добавил он.

Селезнев отметил, что еврокомиссары забыли, что такая система хороша там, где есть весьма развитая конкуренция.

«На рынок газа, на котором Запад делает все возможное для того, чтобы скорее искоренить как явление, долгосрочные российские поставки газа, впрочем, как и сам российский газ, динамическое ценообразование повлияет самым негативным образом для конечного потребителя», — заключил парламентарий.

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