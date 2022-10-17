Симферополь, 17 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Новые проекты на общую сумму более 14 млрд рублей намерены реализовать инвесторы в восточной и западной частях Крымского полуострова. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Минэкономразвития Республики Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Вид на Судак

«Мы видим смещение приоритетов инвесторов с южного на западное и восточное побережье. На заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым одобрены проекты по развитию территорий в восточной и западной части полуострова», — сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В частности, на заседании совета был утверждён проект, предполагающий строительство жилого дома и гостинично-апартаментного комплекса в Судаке с объёмом вложений в 12,5 млрд рублей. Также инвесторы намерены вложить почти 500 млн рублей в строительство многоквартирного жилого дома в поселке Черноморское и около 1 млрд рублей — в создание апарт-комплекса в Новофедоровке Сакского района.

Всего с начала 2022 года в Крыму заключено 34 новых инвестиционных соглашения с общим объемом инвестиций 65,55 млрд рублей. Всего в регионе реализуется 245 инвестиционных проектов, вложено 110,71 млрд руб. и создано 3,5 тыс. рабочих мест.