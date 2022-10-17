Барнаул, 17 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Больше 250 обращений от мобилизованных приняли и рассмотрели в Омске специалисты минсоцзащиты Алтайского края, сообщает 17 октября телеграм-канал правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Работа была выстроена сразу: мы передавали обращения нашим коллегам на местах. Часть вопросов привезли с собой и будем решать в плановом порядке», — рассказала министр соцзащиты Наталья Оськина.

Губернатор Виктор Томенко призвал продолжить работу по оказанию помощи мобилизованным и их семьям и при необходимости организовать выезд в Омск еще одной группы специалистов из края для информирования бойцов, изучения вопросов, которые их волнуют.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в учебный центр Омска, куда отправили алтайских мобилизованных, прибыла делегация министерства соцзащиты Алтайского края.

«Знаем, что есть определенная обеспокоенность по организации питания, обеспечению обмундированием ребят из Алтайского края. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими. С учетом того, что у них плотный график занятий, учений и тренировок, постараемся в эти дни максимально все отработать», — заявляла министр Наталья Оськина.

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