Москва, , 10:56 — REGNUM Впервые на территории якутского заповедника «Медвежьи острова» были обнаружены гнёзда стерхов — белых журавлей, которые находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу России. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Стерхи Пресс-служба губернатора ЯНАО

«В этом плане острова — уникальное место. Если раньше было понятие, что стерхи на территории нашего заповедника не гнездятся, то в этом году мы обнаружили их гнёзда», — сказал Аркадий Семёнов, директор национального парка «Ленские столбы», в структуру которого входит заповедник «Медвежьи острова».

Отмечается, что инспекторами государственного заповедника «Медвежьи острова» круглогодично ведутся подсчёты животных. На её территории обитают дикие северные олени, белые медведи, киты, песцы, зайцы, волки, росомахи, соболи, лемминги и другие, в том числе редкие виды.

Кроме того, делается акцент на изучение морских млекопитающих, данные по которым также будут обработаны.

«У нас нет узких специалистов по морским млекопитающим, но совместно с Северо-Восточным федеральным университетом, институтом биологии, министерством экологии и природопользования республики будем сотрудничать с такими специалистами, потому что лежбища моржей на группе островов присутствуют. Также наши специалисты во время крайнего облёта видели у моря белуг, есть случаи захода в акваторию китов, видели бурого медведя», — отметил Семёнов.

Также к концу года будут получены результаты осеннего мониторинга белых медведей. По предварительным данным, учёными было обнаружено около 60 особей, среди которых беременная медведица, на которую удалось надеть специальный ошейник.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый этап научно-исследовательской экспедиции «Беломедвежья перепись» завершился на острове Врангеля. В рамках этого этапа была впервые проведена апробация в суровых арктических условиях нового метода мониторинга белых медведей — с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан». Общее время полётов составило свыше 103 часов, а длина — 8317 километров.

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