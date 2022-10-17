Москва, 17 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ также вводит запрет на пропаганду педофилии и на пропаганду смены пола. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Разработанный законопроект вводит запрет пропаганды ЛГБТ, запрет пропаганды педофилии как самостоятельного вида, а также информации о смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, в кинематографе.

«Мы предлагаем распространить (запрет на — ред.) пропаганду ЛГБТ безотносительно возраста, не только как для детей сегодня», — сказал Хинштейн.

«Мы не запрещаем упоминания ЛГБТ как явления. Мы запрещаем именно пропаганду, и здесь крайне важны формулировки. Это распространение информации или совершение публичных действий, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности их, искаженного представления о социальной равнозначности традиционных и нетрадиционных отношений», — уточнил парламентарий.

Изменениями предполагаются штрафы за пропаганду ЛГБТ до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юрлиц.

Распространение информации, побуждающей к смене пола, предлагается карать штрафом в размере до 200 тыс. рублей для граждан, до 400 тыс. рублей для должностных лиц и до 4 млн рублей для юрлиц.

«Мы вводим запрет на пропаганду педофилии, так как считаем это не сексуальным отклонением, а тяжким уголовным преступлением. И пропаганда будет выражаться в распространении информации, направленной на обоснование или оправдание педофилии, формировании ее привлекательности», — рассказал депутат Госдумы.

Изменения предполагают штрафы за пропаганду педофилии до 800 тыс. рублей для физлиц, до 2 млн рублей — для должностных лиц, до 10 млн рублей для юрлиц.

Запад и СВО

С начала специальной военной операции тема пропаганды ЛГБТ получила новую актуальность и звучание, потому что спецоперация происходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах, подчеркнул Хинштейн.

«По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России, по выражению президента, вместо мамы и папы не было «родитель номер один», «номер два», «номер три», — сказал Хинштейн в ходе парламентских слушаний в Госдуме.