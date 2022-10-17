Ереван, 17 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. По данным минобороны Армении, азербайджанские военные 16 октября обстреляли позиции Вооружённых сил (ВС) республики на границе двух стран. Об этом 17 октября сообщил пресс-секретарь армянского военного ведомства Арам Торосян на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Шестнадцатого октября, примерно в 18:45 (17:45 мск), подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, расположенные на восточном участке армяно-азербайджанской границы», — написал он в своём сообщении.

Также Торосян уточнил, что в данный момент на границе двух стран наблюдается относительно стабильная ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана начали проводить военные учения возле границы с Азербайджаном.