Красноярск, 17 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Жителей Красноярского края предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ссылаясь на прогнозы синоптиков, днём 18 октября на юге Таймыра, а также местами в центральных районах края ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

На севере Красноярского края местами прогнозируется туман. В центральных и в южных районах края на дорогах местами гололедица.

Жителей региона просят быть осторожными в связи с непогодой.

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 18 октября на юге Таймырского муниципального района, в Эвенкии, в Туруханском районе местами прогнозируется туман. В течение суток в центральных районах края и в Хакасии местами ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с. В центральных и в южных районах края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий.

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