Глава Южной Кореи переедет в новую резиденцию к концу октября
Сеул, 17 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль переедет в новую резиденцию к концу октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
Republic of Korea
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Напомним, что Юн перенес офис президента и президентскую резиденцию из комплекса Чхонваде («Голубой дом») в соответствии со своим предвыборным обещанием по улучшению связей с общественностью.
«Переезд в новую резиденцию будет завершен в течение месяца», — сообщили в администрации.
Напомним, что ранее новая резиденция президента была официальной резиденцией министра иностранных дел. Соответсвующие ремонтные работы были завершены в июле текущего года.