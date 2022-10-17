Сеул, 17 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль переедет в новую резиденцию к концу октября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Напомним, что Юн перенес офис президента и президентскую резиденцию из комплекса Чхонваде («Голубой дом») в соответствии со своим предвыборным обещанием по улучшению связей с общественностью.

«Переезд в новую резиденцию будет завершен в течение месяца», — сообщили в администрации.

Напомним, что ранее новая резиденция президента была официальной резиденцией министра иностранных дел. Соответсвующие ремонтные работы были завершены в июле текущего года.