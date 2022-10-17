Бузулук, Оренбургская область, 17 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Оренбургский пенсионер стал жертвой мошенников. Он лишился 5 млн рублей, сообщили 17 октября в пресс-службе УМВД по региону.

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Пожилой житель Бузулукского района поверил незнакомцу, который позвонил по телефону и представился сотрудником службы безопасности банка. Он проинформировал о том, что для разоблачения группы мошенников в кредитной организации нужна помощь. Вся операция по разоблачению проходит во взаимодействии с правоохранителями, поэтому всё должно быть конфиденциально.

В результате оренбуржец оформил кредит на сумму 4 454 545 рублей. Через терминал кредитной организации мужчина перевел 3 332 000 рублей на указанный неизвестным неустановленный счет. Также часть средств пенсионер перевел со своих счетов. В общей сложности житель Бузулукского района лишился 5 165 913,6 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.