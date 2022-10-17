* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 октября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о создании комиссии по расследованию дел гражданских лиц, арестованных во время столкновений в афганской провинции Панджшер.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Агентство новостей «Бахтар», которое действует под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уточнило, что эта комиссия состоит из шести членов и возглавляется губернатором Кабула.

По информации издания, комиссия была создана по приказу муллы Хасана Ахунда, премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно опубликованным отчётам, задержанные в настоящее время находятся в кабульских тюрьмах.

Не так давно Фронт национального сопротивления Афганистана объявил, что с момента прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и заключили в тюрьму не менее 5400 жителей провинции Панджшер.