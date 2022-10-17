Киев, 17 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. На нескольких улицах в центре Киева перекрыли движение транспорта. Об этом 17 октября сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

Kmda.gov.ua Виталий Кличко

Мэр призвал киевлян не выезжать в центр города без острой необходимости. По его словам, в центре города перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц.

Ранее Виталий Кличко сообщил о четырёх взрывах в Шевченковском районе Киева. По его словам, удары нанесены с помощью дронов-беспилотников.