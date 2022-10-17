Москва, 17 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Безработица как в Москве, так и в субъектах в ближайшее время будет держаться на минимальном уровне, а в перспективе внедрения новых обязанностей, методик и практик — даже снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября заявила доцент департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ, аккредитованный аудитор по трудовому законодательству Анастасия Буянова.

Бен Шан. Безработица

«Во-первых, в связи с введением санкций против РФ российские компании начали активно искать пути и способы импортозамещения и перераспределения цепочек поставок товаров в пользу внутренних производителей и бизнеса из дружественных государств. Энергично развиваются и внедряются новые направления деятельности, оптимизируются бизнес-процессы. Все эти действия, несомненно, требуют трудозатрат и создания необходимых рабочих мест, — сказала Буянова. — Во-вторых, введённые в период пандемии новые формы привлечения к труду, такие как дистанционная и гибридная (очно-заочная) работа, безусловно, помогают облегчить нагрузку на бизнес в части расходов на съем рабочих помещений с соответствующими обязанностями работодателя, например по обеспечению создания и функционирования системы охраны труда на рабочих местах».

По ее словам, все эти новые возможности, включая сэкономленные финансовые средства, работодатель может использовать для создания дополнительных рабочих мест.

«Совершенствование и развитие правового регулирование института дистанционной занятости продолжается, а это означает, что всё больше современных работодателей будут открывать и закреплять у себя в организациях такие формы. Всё это позволяет сделать общий прогноз о том, что безработица как в столичном регионе, так и в субъектах в ближайшее время будет держаться на минимальном уровне, а в перспективе внедрения новых обязанностей, методик и практик — даже снижаться», — подытожила Буянова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин заявил, что в РФ ряд отраслей, которым прогнозировали закрытие, смогли перепрофилироваться и продолжить работу.