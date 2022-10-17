Магнитогорск, Челябинская область, 17 октября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с бывшим главным тренером омского «Авангарда» Дмитрием Рябыкиным. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Рябыкин

Отмечается, что Рябыкин займёт должность помощника главного тренера «Металлурга». Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.

«Дмитрий Анатольевич станет помощником Ильи Воробьёва и в том числе будет отвечать за игру команды в обороне. При этом все тренеры из действующего штаба продолжат свою работу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября «Авангард» расторг контракт Дмитрием Рябыкиным, который занимал пост главного тренера в омском клубе.