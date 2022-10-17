Биробиджан, 17 октября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Военнослужащие, которые проходят подготовку на полигоне в Еврейской автономии, готовы защищать Родину и верят в победу. Видеоролик с учений с высказываниями бойцов опубликовал 17 октября телеграм-канал «Новости ЕАО».

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных

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«Если такое случилось, почему бы и нет. Наши деды воевали. Ну пришлось на наш век такое. Бегать от этого не стоит, иначе нас сожрут просто», «Работаем, тренируемся. Надеюсь, что всё будет хорошо», «Всё будет отлично. Мы вернёмся! Ждите нас, самое главное!», «Победа за нами будет!», — говорят мобилизованные.

Авторы канала подчеркнули, что в учебных центрах ребята делают мужскую работу и нуждаются в поддержке и вере в них. Они — наша общая гордость, отмечается в сообщении паблика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области одновременно мобилизовались отец и сын. Житель Приамурья получил повестку, а его сын принял решение отправиться на спецоперацию в защиту Донбасса добровольцем.