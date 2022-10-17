Посёлок Усть-Ордынский, Иркутская область, 17 октября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Иркутской области прокуратора способствовала проведению капитального ремонта участка тепловой сети к многоквартирному дому в п. Усть-Ордынский, сообщает 17 октября телеграм-канал надзорного ведомства.

Admobninsk.ru Подготовка к отопительному сезону

Установлено, что в п. Усть-Ордынский в многоквартирном доме, в котором проживает заявительница пенсионного возраста, происходило затопление подвальных помещений из-за износа труб теплоцентрали. Прокуратурой совместно со специалистами Роспотребнадзора, отдела ЖКХ местной администрации, представителем управляющей компании был проведен осмотр дома, в ходе которого выявлены нарушения санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований к жилым зданиям и помещениям, а также установлена необходимость замены участка тепловой сети пролегающей к дому.

На этом основании прокурор направил в суд исковое заявление с требованием провести капитальный ремонт участка теплоцентрали.

Эхирит-Булагатский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

В результате проведены ремонтные работы по замене изношенного участка тепловой сети протяженностью 48 м. к многоквартирному дому на общую сумму 490​ тыс рублей. Вмешательство прокуратуры позволило привести систему теплоснабжения многоквартирного дома в надлежащее эксплуатационное состояние, восстановить права жителей 36 квартир до начала периода низких температур, отопительного сезона 2022–2023 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября прокуратура Иркутской области известила о защите права ребенка-инвалида и его законного представителя.

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