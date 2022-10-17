Пенза, 17 октября 2022, 10:53 — REGNUM В ближайшие три года выпустят три тома научной истории Пензенского края. Об этом сообщил ректор института регионального развития Геннадий Белорыбкин.
«У нас грандиозные планы по издательской деятельности. Не случайно мы ввели в институте целое научное направление и, наконец, решили издать научную историю Пензенского края. Думаю, в течение ближайших трех лет выйдет три тома научной истории Пензенского края», — сказал спикер в ходе торжественного мероприятия, посвященного празднованию 130-летия со дня основания Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.
ИА REGNUM напомним, книги в магазинах Пензенской области в июне 2022 года в среднем стоили 433 рубля. В сравнении с декабрем 2021 года произошло удорожание на 7,2%.
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