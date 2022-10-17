Пенза, 17 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В ближайшие три года выпустят три тома научной истории Пензенского края. Об этом сообщил ректор института регионального развития Геннадий Белорыбкин.

Tarhany.ru Пензенская область. Заповедник «Тарханы»

«У нас грандиозные планы по издательской деятельности. Не случайно мы ввели в институте целое научное направление и, наконец, решили издать научную историю Пензенского края. Думаю, в течение ближайших трех лет выйдет три тома научной истории Пензенского края», — сказал спикер в ходе торжественного мероприятия, посвященного празднованию 130-летия со дня основания Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.

ИА REGNUM напомним, книги в магазинах Пензенской области в июне 2022 года в среднем стоили 433 рубля. В сравнении с декабрем 2021 года произошло удорожание на 7,2%.

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