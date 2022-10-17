Новосибирск, , 10:38 — REGNUM В Новосибирской области повторно объявлена закупка на реконструкцию бывшего бассейна СКА на улице Воинской в Новосибирске. Работы оценены в 743,9 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Паспорт реконструкции бассейна в Новосибирске Правительство Новосибирской области

Заявки принимаются до 24 октября 2022 года. Подрядчик должен будет приступит к работам с 8 ноября 2022 года и завершить их до 25 декабря 2023 года.

Отметим, что предыдущий аукцион на реконструкцию этого бассейна, объявленный в августе 2021 года, не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена тогда была почти 702,9 млн рублей.

Реконструкция бассейна на улице Воинской в Новосибирске началась ещё в феврале 2021 года — по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Первым этапом предполагался снос старого здания спорткомплекса. В новом трехэтажном здании по проекту должны были быть оборудованы чаша бассейна на 8 плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы, зал для занятий фитнесом. Строительство объекта планировалось завершить в 2022 году.