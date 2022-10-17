Мелитополь, , 10:35 — REGNUM Киевский террористический режим ведёт переброску войск и военной техники из западной в южную часть территории б. УССР для того, чтобы провести наступательную операцию. Об этом 17 октября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

ВСУ U.S. Army Europe

«Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом», — приводит его слова РИА Новости.

Помимо того, Рогов уточнил, что также отмечается активность в подготовке переброски военной техники и в первую очередь — танков и артиллерии, в подразделения киевских нацистов, которые расположены на территории Николаевской и Днепропетровской областях, а также на оккупированных Киевом территориях Запорожской и Херсонской областей.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» указал, что киевский режим ведёт подготовку к полномасштабному наступлению, потому что на данный момент группировка ВСУ «Юг» является самой боеспособной, опытной и укомплектованной и в военно-техническом плане, и по количеству живой силы.

«Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы ее отразить», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Харькове перестал работать метрополитен.